Van'da 3 ayrı trafik kazası: 7 yaralı

Van'da meydana gelen 3 ayrı trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre ilk kaza, Van- Hakkari karayolu üzerinde bulunan Güzelsu Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen minibüsün bilinmeyen bir nedenden dolayı takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Yaralılar bölgeye sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Diğer bir kazası ise Van-Hakkari karayolu üzerinde bulunan Güzeldere Geçidi'nde meydana geldi. Van istikametine seyir halinde olan kamyonet, şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada sürücü hafif şekilde yaralandı. Bir diğer kazası ise Van-Özalp karayolunda meydana geldi. Seyir halindeki kapalı kasa kamyonetin takla atması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. - VAN