Van'da 21 yıl 3 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Van Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, aranan bir şahsın 21 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla yakalandığı bildirildi.

Van'da 21 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs polis ekiplerince yakalandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında aranan şahıs/şahısların yakalanması ve adalete teslim edilmelerine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince 4 Aralık 2023 tarihinde ilimiz İpekyolu ilçesinde yapılan çalışmalarda; 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma

veya Sağlama' suçundan aranma kaydı olan ve toplam 21 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs yakalanarak cezaevine teslim edilmiştir" denildi. - VAN