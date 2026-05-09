Van'da narkotik operasyonu: 16 kilo kokain ele geçirildi

Van'ın Gevaş ilçesinde düzenlenen operasyonda, 16 kilo 260 gram kokain ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan bir şüpheli, mahkemece tutuklandı.

Van İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıslara yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi. Bu kapsamda, 8 Mayıs 2026 tarihinde Van Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Sakarya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince müşterek bir operasyon düzenlendi.

Gevaş ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan detaylı aramada, 16 kilo 260 gram kokain maddesi ele geçirildi. "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak" suçundan gözaltına alınan bir şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
