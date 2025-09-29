Haberler

Van'da 113 Kilogram Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

Van'da 113 Kilogram Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'da düzenlenen 3 ayrı operasyonda 113 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Metamfetamin ve eroinin bulunduğu operasyonda bir şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

VAN (İHA) – Van'da polis ekiplerince düzenlene 3 ayrı operasyonda 113 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıs ve şahıslara yönelik operasyonların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerimizce ilimiz İpekyolu ve Tuşba ilçelerinde gerçekleştirilen 3 ayrı operasyonda; bir kısmı boya/macun kutusunda olmak üzere 80 kilo 700 gram metamfetamin maddesi ve 32 kilo 360 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir. Olay ile ilgili 1 şüpheli şahıs hakkında gerekli yasal işlemler başlatılmıştır" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
van
Trump - Netanyahu görüşmesi öncesi Beyaz Saray'dan açıklama: Gazze ile ilgili anlaşmaya çok yakınız

"Gazze ile ilgili anlaşmaya çok yakınız"
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erdoğan'ın ABD ziyareti CNN Türk'te kavga çıkardı: Şov yapma, bağırma

Erdoğan'ın ABD ziyareti CNN Türk'te kavga çıkardı: Şov yapma, bağırma
Alkollü şahıs, esnafın aracını taşla paramparça etti

Esnafın aracını taşla paramparça etti! Ne olduğu kısa sürede anlaşıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.