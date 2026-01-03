Haberler

Çığ bölgesinde çalışan greyder şarampole yuvarlandı: Operatör hafif yaralandı

Van-Bahçesaray yoluna düşen çığı temizlemek üzere çalışan karayolları iş makinesi, şarampole devrildi. Operatör hafif yaralandı ve hastanede tedavi edildikten sonra taburcu edildi.

Van- Bahçesaray yoluna düşen çığı temizlemek için bölgede çalışma yürüten karayollarına ait iş makinesinin şarampole yuvarlanması sonucu operatör hafif yaralandı.

Yaklaşık 2 haftadan bu yana Türkiye'nin büyük bölümünde etkili olan kar yağışı Van'da da hayatı olumsuz yönde etkiliyor. 3 gün önce Van-Çatak karayoluna düşen çığı temizlemek üzere bölgede çalışma yürüten Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 111 Şube Şefliği Görentaş Bakımevi ekipleri, bölgede yoğun bir şekilde çalışma yürütüyor. Çığ bölgesinde çalışma yürüten ekipler, öğlen saatlerinde Çatak- Bahçesaray yol ayrımından yaklaşık 2 kilometre Bahçesaray yönüne düşen çığlığı temizlemek için bölgeye giden karayollarına ait greyderin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında operatör yaralandı. Operatör bölgede bulunan meslektaşlarının müdahalesi sonucu ambulansa Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Burada tedavisi yapılan operatörün sağlık durumunun iyi olduğu ve taburcu edildiği ifade edildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
