Van 3. sayfa haberleri... Van'da 3 kilo 172 gram kokain ele geçirildi - Haberler

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Van 3. sayfa haberleri... Van'da 3 kilo 172 gram kokain ele geçirildi

Van 3. sayfa haberleri... Van'da 3 kilo 172 gram kokain ele geçirildi

Van haberi: Van'ın Saray ilçesi kırsalında yapılan çalışmalar sonucunda 3 kilo 172 gram kokain ele geçirildi.

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Van'ın Saray ilçesi kırsalında yapılan çalışmalar sonucunda 3 kilo 172 gram kokain ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ve 6. Hudut Tugay Komutanlığı tarafından 4 Ağustos 2022 günü Saray ilçesi kırsalında müşterek operasyonel faaliyet icra edildiği belirtildi. Açıklamada, "Operasyon neticesinde Z.M. isimli şahsın çantasında yapılan aramada 3 paket içerisinde 3 kilo 172 gram kokain maddesi ele geçirilmiştir. Olay ile ilgili olarak şüpheli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konulmuştur. Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen adli ve mülki görevlere artan bir azim ve kararlılıkla aralıksız olarak devam edilmektedir" denildi. - VAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Saray Van 3. Sayfa Haberler

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