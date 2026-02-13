Haberler

Valilikten asma köprü kazasına ilişkin açıklama

Güncelleme:
Sinop Valiliği, Erfelek ilçesinde tahta asma köprüden düşen iki kişiyle ilgili açıklama yaptı.

Valilikten yapılan açıklamada, 13 Şubat günü saat 14.00 sıralarında Erfelek Merkez Mahallesi Kadir Bozkurt Bulvarı üzerinde bulunan tahta köprüde iki vatandaşın köprüden düştüğü yönünde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar ulaştığı bildirildi. İhbarın alınmasının ardından sağlık ve güvenlik ekiplerinin ivedilikle olay yerine sevk edildiği kaydedildi.

Açıklamada, yapılan ilk incelemelerde iki vatandaşın tahta köprü üzerinden karşıdan karşıya geçtikleri sırada kuvvetli rüzgarın etkisiyle yaklaşık 6 metre yükseklikten düştüklerinin ve yaralandıklarının tespit edildiği ifade edildi.

Yaralıların, Erfelek Şehit Doktor Mehmet Turan Yazlak Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk edildiği belirtilen açıklamada, "Yaralanan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar temenni ediyoruz" denildi. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
