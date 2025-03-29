Vali Toros'tan Bayramda Emniyet Kemeri Uyarısı: 'Bayram Sevinci Acıya Dönüşmesin'

Vali Atilla Toros yolcuları tek tek uyardı: "Emniyet kemerinizi takın"

Vali Toros, arkada oturup emniyet kemerlerini takan çocuklara oyuncak hediye etti

MERSİN - Mersin Valisi Atilla Toros, uygulama noktasında sürücü ve yolcuların bayramlarını tebrik edip emniyet kemerlerini takmalarını istedi.

9 günlük bayram tatilinin başlamasıyla birlikte tatil merkezleri başta olmak üzere şehirler arası yollarda trafik yoğunluğu artmaya başladı. Mersin-Antalya D-400 karayolunda da yoğunluk arttı. Mersin Valisi Atilla Toros'un koordinasyonunda trafik başta olmak üzere güvenlikten sağlığa kadar bir çok alanda tatil süresince olumsuzluk yaşanmaması için tedbir alındı. Vali Toros, tatilin ilk gününde Erdemli ilçesi Çeşmeli Mahallesi'nde Mersin-Antalya D-400 karayolunun Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu girişinde trafik ekiplerinin uygulamasına katıldı. Burada sürücü ve yolcularla tek tek sohbet eden Vali Toros, özellikle emniyet kemeri ve hıza dikkat çekti. Otobüste ve otomobillerdeki yolcuları da tek tek uyaran Vali Toros, trafikteki tüm araçlarda herkesin emniyet kemerini takması gerektiğini söyledi. Arkada oturup emniyet kemerlerini takan çocuklara ise Vali Toros oyuncak hediye etti.

Bayram tedbirleri çerçevesinde bir çok yerde kontrol noktaları oluşturduklarını belirten Vali Atilla Toros, huzur ve güvenliğin sağlanması için emniyet, jandarma ve sahil güvenlik personelinin 24 saat kesintisiz olarak çalıştığı söyledi.

Günlük 3 bin 870 görev başında

Gerekli görevlendirilmelerin yapıldığına değinen Vali Toros, "İl Emniyet Müdürlüğümüze bağlı günlük 377 ekip, 467 araç ve 3 bin 100 personel. İl Jandarma Komutanlığımıza bağlı günlük 171 ekip, 188 araç ve 715 personel, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığımıza bağlı günlük 22 araç ve 55 personelimiz olmak üzere toplamda her gün 548 ekip, 677 araç ve 3 bin 870 personel görev yapacak. 112 Acil Çağrı Merkezimizde de çalışmalar kesintisiz devam edecek. Çağrı merkezinde günlük 88 personel görev yapacak" dedi.

İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı hastanelerin acil servislerinde günlük 131 doktor ve 861 sağlık personelinin olacağını aktaran Toros, İl Ambulans Başhekimliği acil sağlık istasyonlarında her gün 90 doktor, 2 bin 79 sağlık personeli ve 75 ambulansın görevde olacağını söyledi.

"Bayram sevinci acıya dönüşmesin"

Bayram sevincinin acıya dönüşmemesi yola çıkan ve çıkacak herkesin trafik kurallarına harfiyen uymasını isteyen Vali Toros, "Kontrollerimizi de bu çerçevede yürütmeye devam edeceğiz. İçişleri Bakanlığımızın hazırlamış olduğu kamu spotlarında yer alan 'Yolun Sonu Bayram Olsun' başlığı altında 'Kaskını Tak, Hızını Düşür, Kemerini Tak ve Yola Odaklan' çağrılarına lütfen dikkat edelim, bu çağrılara harfiyen uyalım" ifadelerini kullandı.