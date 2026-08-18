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Iğdır Valisi Taşolar, Yeni AFAD Müdürü Tuncer Şeyda'yı Kabul Etti

Iğdır Valisi Taşolar, Yeni AFAD Müdürü Tuncer Şeyda'yı Kabul Etti
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Iğdır Valisi M. Fırat Taşolar, İl AFAD Müdürü olarak atanan Tuncer Şeyda'yı makamında kabul ederek yeni görevinde başarılar diledi. Görüşmede, afet ve acil durumlara yönelik çalışmalar değerlendirildi.

Iğdır Valisi M. Fırat Taşolar, Iğdır İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü olarak atanan Tuncer Şeyda'yı makamında kabul ederek yeni görevinde başarılar diledi.

Iğdır Valisi M. Fırat Taşolar, Iğdır İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü olarak atanan Tuncer Şeyda'yı makamında kabul etti. Vali Taşolar, ziyarette Tuncer Şeyda'yı yeni görevi dolayısıyla tebrik ederek görevinde başarılar diledi. Görüşmede, Iğdır'da afet ve acil durumlara yönelik yürütülecek çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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