Validen, uygulamada karşılaştığı anneye çocuk uyarısı

İl genelinde gerçekleştirilen Güvenli Şehir Uygulamasına katılan Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, durdurulan araçtaki bir anneye emniyet kemeri takıp önde oturttuğu çocuğunu arka koltuğa oturtması uyarısında bulundu.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde güvenli şehir uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamaya Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak ile İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy da katıldı.

Karaköprü ilçesindeki Mehmet Hafız Bulvarı'nda başlayan denetimler, il genelinde belirlenen 14 farklı noktada sürdürüldü. Toplam 162 emniyet personelinin görev aldığı uygulamada Vali Hasan Şıldak ve İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy, Mehmet Hafız Bulvarı, Açıksu Caddesi, Üçgen Park ve Gap Vadisi Bulvarında görev yapan ekipleri ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi. Denetimler sırasında sürücüler ve vatandaşlarla da bir araya gelen Vali Şıldak, trafik kurallarına uyulmasının önemine dikkat çekti. Toplam 14 farklı noktada, 162 personelin katılımıyla il merkezimizde trafik denetimi gerçekleştirildi.

Denetimlerde bin 670 şahıs, 681 araç denetlendi. 33 adet sürücü belgesiz araç kullanmak, 86 adet kask ve koruma başlığı kullanmamak, 6 adet yüksek sesle müzik yayını yapmak, 8 adet standart dışı teknik değişiklik yapmak, 101 adet hız sınırı ihlalinde bulunmak maddeleri başlıca olmak üzere toplam 479 araç ve sürücüsüne cezai işlem uygulandı. 25 araç ise trafikten men edildi.

Denetimlere İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy ile birlikte katılan Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldaık, durdurulan bir araçtaki anneye uyarıda bulundu. Kucağındaki çocuğuyla ön koltukta yolculuk eden anneye emniyet kemeri takmasını ve çocuğunu bundan sonra arka koltukta oturtmasını söyledi. Daha sonra çocuğa oyuncak hediye eden Vali Şıldak, denetimlerine devam etti.

Denetim sonrası bölgede bulunan esnaf ve vatandaşları ziyaret eden Vali Şıldak ile Müdür Aksoy, bir süre sohbet etti. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı