Vali Saribrahim seçim güvenliği ile ilgili tedbirleri açıkladı Iğdır Valisi ve Belediye Başkanvekili H. Engin Sarıibrahim 14 Mayısta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimi için alınan güvenlik tedbirleri ile ilgili basın açıklaması yaptı.

Vali Saribrahim seçim güvenliği ile ilgili tedbirleri açıkladı

IĞDIR - Iğdır Valisi ve Belediye Başkanvekili H. Engin Sarıibrahim 14 Mayısta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimi için alınan güvenlik tedbirleri ile ilgili basın açıklaması yaptı.

Sarıibrahim açıklamasında; "Seçim öncesinde aldığımız güvenlik tedbirlerine ilişkin olarak hem kamyonu bilgilendirmek hem seçim günü öncesinde seçim sırasında ve sonrasında alacağımız tedbirleri kamuoyu bilgilendirilmesi konusunda sizlerle birlikte olalım dedik. İlimizde, toplam 473 sandıkta 133 bin 683 seçmenimizin seçimlere katılmasını bekliyoruz. Bu doğrultuda emniyet bölgesinde 31 noktada, Jandarma bölgesinde ise 126 noktada seçmenlerimiz oy kullanacak. 473 sandığın çoğunluğu il merkezinde bulunurken 284 sandık ise merkeze bağlı köylerde yer almaktadır.

Seçim öncesinde yapılan toplantılar ve parti propagandaları gibi faaliyetler, ilçe seçim kurullarına ve yüksek seçim kurulunun verdiği kararlar doğrultusunda yürütülmektedir

Bizler de hem YSK'nın hem de seçim kurulunun ortaya koyduğu kararlar doğrultusunda kamu görevleri olarak bunların sağlıklı bir şekilde uygulamaya çalışmaktayız. İlimiz genelinde 22 siyasal partinin 44 adayı ve 2 bağımsız adayı olmak üzere toplamda 46 milletvekili adayı için oy kullanılacaktır.

Seçim güvenliği için görevlendirilen personelimiz, oy pusulalarının seçim bölgesine getirilmesinde ve seçim sonrası sandıkların alınıp güvenli bir şekilde sandık başkanlarının gözetiminde ve tutanaklar eşliğinde, seçim kuruluna teslim edilmesine eşlik etmesi için görevlendirilmiştir.

Oy kullanma işlemi süresince Jandarma bölgesinde, genel güvenlik dışında toplam 1417 personel ve 137 araç seçim güvenliğini sağlamak için görevlendirilmiştir. Emniyet belgesinde ise 652 personelimiz ve 54 aracımız sadece seçim güvenliği noktasında tedbir alacaktır" ifadelerine yer verdi.