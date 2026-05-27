Kars Valisi Ziya Polat'tan bayram mesaisindeki polis ekiplerine ziyaret

Kars Valisi Ziya Polat, Kurban Bayramı'nda Kars-Iğdır Karayolu'ndaki emniyet uygulama noktasını ziyaret ederek polis ekiplerinin bayramını kutladı, trafik denetimlerini inceledi ve sürücülere güvenli yolculuk uyarılarında bulundu.

Kars Valisi Ziya Polat, Kurban Bayramı dolayısıyla Kars-Iğdır Karayolu üzerinde bulunan emniyet uygulama noktasını ziyaret ederek görev başındaki polis ekipleriyle bir araya geldi. Bayram süresince vatandaşların huzur ve güvenliği için fedakarca görev yapan emniyet personelinin bayramını kutlayan Polat, tüm ekiplere çalışmalarında kolaylık ve başarı dileklerini iletti.

Bayram tatili nedeniyle trafik yoğunluğunun arttığı karayolunda yürütülen denetimleri yerinde inceleyen Vali Polat, görevli polislerden uygulamalar hakkında bilgi aldı. Denetim noktalarında özellikle sürücülerin trafik kurallarına uyup uymadığının titizlikle kontrol edildiğini belirten Polat, vatandaşların güvenli bir şekilde sevdiklerine ulaşabilmesi için ekiplerin 24 saat esasına göre görev yaptığını ifade etti.

Uygulama noktasında durdurulan araçlardaki sürücüler ve yolcularla da sohbet eden Vali Polat, vatandaşların Kurban Bayramı'nı tebrik etti. Sürücülere dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulunan Polat, aşırı hız, hatalı sollama ve emniyet kemeri konusunda hassasiyet gösterilmesini istedi.

Bayram sevincinin acıya dönüşmemesi için trafik kurallarına mutlaka uyulması gerektiğini vurgulayan Polat, "Bayramın huzur içerisinde geçmesi için güvenlik güçlerimiz sahada büyük bir özveriyle görev yapıyor. Vatandaşlarımızdan da kurallara riayet ederek hem kendi can güvenliklerini hem de diğer sürücülerin güvenliğini korumalarını istiyoruz" dedi.

Ziyaret sırasında emniyet personeline çalışmalarından dolayı teşekkür eden Vali Polat, görev başındaki polislerle hatıra fotoğrafı da çektirdi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
