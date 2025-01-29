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Vali Özkan, Yaralı Askerleri Ziyaret Etti

Vali Özkan, Yaralı Askerleri Ziyaret Etti
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Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Kırkağaç Jandarma Komando Eğitim Merkezinde yaralanan iki askeri ziyaret ederek tedavi durumları hakkında bilgi aldı ve acil şifalar diledi.

Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Kırkağaç ilçesinde Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanlığında eğitim faaliyeti sırasında yaralanan 2 askeri tedavi gördükleri hastanelerde ziyaret ederek durumları hakkında bilgi aldı.

Vali Vahdettin Özkan, Kırkağaç Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanlığında gerçekleştirilen eğitim faliyeti esnasında yaralanan askerlerimiz J. Uzman Onbaşı Mustafa Güngör'ü Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesinde, SG. Uzman Çavuş Arif Güzel'i Merkez Efendi Devlet Hastanesinde ziyaret etti.

Tedavileri devam eden askerlerin durumları hakkında doktorlardan bilgi alan Vali Özkan, yaşanılan üzücü olayda yaralanan askerlere acil şifalar diledi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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