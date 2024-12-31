Vali İsmail Ustaoğlu: "Görev başında olacağız"

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Balıkesir'de vatandaşların güven içerisinde yeni yıl kutlamalarını geçirmeleri için Jandarma ve Emniyet ekipleriyle yılbaşında görev başında olacaklarını vurguladı. "Tüm birimlerimizle aktif olarak sahada bulunacağız" diyen Vali Ustaoğlu, bin 600 ekip ve 7 bin 191 personelin görev başında olacağını belirtti.

Balıkesir Valiliği Binası toplantı salonunda basın mensupları ile bir araya gelen Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, yılbaşı tedbirleri hakkında bilgi verdi. Konuşmasına şu ifadelerle başlayan Vali Ustaoğlu, "2025 yılını karşılarken 2024 yılında olduğu gibi siz değerli hemşerilerimizin ve ilimize gelecek misafirlerimizin yılbaşını huzur ve güven içerisinde geçirmelerini sağlamak, genel güvenlik ve asayişin temini amacıyla bugünden başlayarak yarın sabaha kadar devam edecek güvenlik tedbirlerimizi almış bulunuyoruz" diye konuştu.

"Tüm birimlerimizle sahadayız"

Konuşmasının devamında bin 600 ekip ve 7 bin 191 personelin yılbaşı gecesi görev başında olacağını aktaran Vali İsmail Ustaoğlu, "Vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu bölgelerde, alışveriş merkezleri, umuma açık eğlence mekanları, otogar, tren garı, deniz ve hava limanları gibi yerler ile şehir içi ve şehirler arası yollarda, polis, jandarma ve sahil güvenlik görevlilerimizce başlatılan etkin kontrol ve denetimler planlanmış ve uygulamaya başlanmıştır. Emniyet, asayiş ve trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla 31 Aralık 2024 günü tüm birimlerimizle aktif olarak sahada bulunacağız. Bu kapsamda; yılbaşı tedbirlerinde emniyet, jandarma ve sahil güvenlik birimlerimizce toplam 1.600 ekip ve 7.191 personel görevlendirilmiştir" şeklinde ifadelere yer verdi.

"Sevincimiz acıya sebebiyet vermesin"

Yılbaşında acı olayların yaşanmaması için uyarılarda da bulunan Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, "Yeni yılı sevinçle ve mutlulukla karşılamayı ümit ediyoruz. Çok değerli hemşehrilerimizden mutlaka uymalarını istediğimiz birkaç husus bulunmaktadır. İlimizde geçmiş yıllarda yılbaşı kutlamalarında yapılan kontrollerde zaman zaman karşılaştığımız silah ile havaya ateş etme gibi eylemlerden kesinlikle kaçınılması, trafik kurallarına mutlaka uyulması, alkollü şekilde kesinlikle araç kullanılmaması, emniyet kemeri takılması, motorsiklet sürücülerinin mutlaka kask kullanması gibi kurallara riayet edilmesi hususunda hatırlatmada bulunmak istiyorum. Sevincimiz acıya, başka insanların mutsuzluğuna sebebiyet vermesin. Yeni yılı sevdiklerinizle birlikte mutlu ve huzurlu karşılamanız en büyük temennimizdir" şeklinde konuştu.

"Yeni yılınızı tebrik ediyorum"

Sözlerini iyi dilek ve temennilerle tamamlayan Vali Ustaoğlu, konuşmasını şu ifadelerle noktaladı; "Asayiş ve trafik hizmetleri açısından aldığımız güvenlik tedbirlerinin dışında, 112 Acil Çağrı Merkezi, AFAD, sağlık, itfaiye gibi vatandaşlarımızın hizmetine ihtiyaç duyabileceği tüm birimlerimiz bugün 24 saat esasına dayalı kesintisiz görev başında olacaktır. Yeni bir yılı daha siz değerli Balıkesirli hemşehrilerimizle birlikte karşılamanın sevincini paylaşıyor, vatanımızın bölünmez bütünlüğü için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimiz minnetle yad ediyorum Büyük umutlarla karşıladığımız 2025 yılının vatanımız aziz milletimiz ve devletimiz için hayırlı bir yıl olmasını diliyor, yeni yılınızı tebrik ediyorum." - BALIKESİR