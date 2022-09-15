Son Dakika | Vali Hatipoğlu, yaralanan öğrencileri hastanede ziyaret etti 3. Sayfa Haberleri Bir son dakika haberine göre Vali Hatipoğlu, yaralanan öğrencileri hastanede ziyaret etti Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, servis kazasında yaralanan öğrencileri hastaneden ziyaret etti. Vali Hatipoğlu, yaralanan öğrencileri hastanede ziyaret etti TOKAT - Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, servis kazasında yaralanan öğrencileri hastaneden ziyaret etti. Tokat'ta öğrenci servis minibüsüyle kamyonetin çarpışması sonucu 11'i öğrenci 14 kişi yaralandı. Hafif şekilde yaralanan öğrenciler kentteki hastanelerde tedaviye alındı. Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan ile birlikte hastanede öğrencilerle birlikte yaralanan vatandaşları ziyaret etti. Vali Hatipoğlu, yaralı öğrenciler ile vatandaşların genel sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi. Kaza; Tokat- Turhal kara yolu Ulaş köyü kavşağında meydana geldi. Taşımalı eğitim gören öğrenci taşıyan Mursel E. idaresindeki 60 AAP 674 plakalı servis minibüsü aynı yönde seyir halinde olan Halil G yönetimindeki 60 TR 646 plakalı Dacia kamyonetle kavşakta çarpıştı. Kazada 11'i öğrenci olmak üzere 14 kişi yaralandı. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Nurhan İçmez Selahattin Hatipoğlu Tokat 3. Sayfa Haberler Son Dakika

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Son Dakika | Vali Hatipoğlu, yaralanan öğrencileri hastanede ziyaret etti - Haberler

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