Vali Erol'dan Ordu'da Patpat Kazaları ve Turizm İçin Uyarılar

Ordu Valisi Muammer Erol, şehirde sıklıkla yaşanan patpat kazaları, turizm ve fındık sezonunda yaşanan nüfus ile trafik kalabalığı ile denize girme hususunda uyarılarda bulundu.

Vali Erol, valilik toplantı salonunda düzenlenen toplantı ile basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Erol, özellikle yanlış patpat kullanımı ve beraberinde gelen kazalar, yaklaşan fındık hasat sezonunda dikkat edilmesi gerekenler ile güvenli alanlarda denize girme konularına dikkat çekti.

"Patpatların toplu taşıma vasıtası gibi kullanılması doğru değil"

Toplantıda, il genelinde yapılan tüm denetim ve alınan tedbirlere rağmen yılın ilk 6 ayında trafik kazalarında 5 vatandaşın hayatını kaybettiğini söyleyen Vali Erol, "Patpat kullanımı bölgenin bir gerçeği. Patpat sepetine 10 kişinin bindiği, toplu taşıma vasıtası gibi kullanılan patpatlar var. Bunun kullanılmasının yasaklanmasında değiliz ama insanlarımızdan birazcık insaf bekliyoruz. Sonrasında 'eyvah' diyeceğimiz, o kadar yükle ve dağlık kesimlerindeki ilçelerimizin mahalle yollarında güvenli bir sürüş ihtimali yok. Durum böyle iken 10-12 kişiyi taşıyorsun ve karayolunda diğer seyreden araçlarla neredeyse yarış yapıyorsun, bu olmaz, denetimlerle de altından kalkamayız; binlerce var. İnsanlarımız ihtiyaç için kullanıyorlar ama ne olur birazcık insaf. Haddini aşmasınlar, bunun da bir kapasitesi var, toplu taşıma gibi kullanılmaması gerekiyor. Bu şekilde giderse patpat kazası haberleri duymaya devam ederiz. Bunu da istemeyiz" dedi.

"Ordu'nun turizm cazibesi artıyor, bu hareketliliğin tersine dönmemesi için dikkat edilmesi gerekiyor"

Fındık hasat sezonunun yaklaşması ve yaz tatili ile birlikte ilde hareketliliğin arttığını ve Ordu'nun turizm konusunda yükselen bir ivme yakaladığını kaydeden Vali Erol, "Bu günlerden itibaren eylül sonuna kadar şubat ve mart aylarındaki nüfusu en az 2'ye katlanmış olacak. Bu hem dışarıdaki Orduluların fındık bahanesi ile gelmeleri ama artık Ordu'nun da turizm manasında artan cazibesi, turizm pastasından biraz daha fazla pay almaya dönük gelişmeler var. Bunun oluşturduğu hareketliliğin getirdiği en başta trafik ve asayiş olayları ile riskler var. Arkadaşlarımız bu konuları öngörebildikleri kadarıyla tedbirlerini alıyorlar ancak konu turizm olunca turiste dönük hizmet verecek ticari mekanların, esnafımızın, otel ve umuma açık yer işleticisi arkadaşlarımızın biraz daha turiste dönük olarak dikkat ve özenli faaliyet yapmalarını da tavsiye etmek gerekiyor diye düşünüyorum. Tersi olursa Ordu'ya yönelen pozitif manadaki turizm hareketliliği tersine dönebilir. Şuanda iyi bir noktada ve yükselen bir ivme ile gidiyor, bunu tersine döndürecek herhangi bir yanlışın yapılmaması gerekiyor diye düşünüyorum" diye konuştu.

"Güvenli alanlarda denize girilmesi gerekiyor"

"Turizm hareketliliği, beraberinde denize girenlerin boğulma riski ile tehlikeleri de getiriyor" diyen Vali Erol, "İzin verilen ve cankurtaran hizmetinin bulunduğu yerler aslında bu şehirde denize girmek isteyenlere yetecek kadar var. Onun dışındaki yerlerde kimse kahramanlık yapıp da denize girmeye kalkmasın. Allah korusun herhangi bir sıkıntıya düştüklerinde kendilerine ulaşabilecek birilerinin olduğuna emin oldukları yerlerde denize girsinler ki yanlışları yapmasınlar. Bu konuda da hatırlatma yapmakta fayda var" şeklinde konuştu. - ORDU