Vali Aydın Baruş, Gümüşhane'deki asayiş verilerini paylaştı

Vali Aydın Baruş, Gümüşhane'de Temmuz ayında terör, asayiş, narkotik ve trafik alanlarında yürütülen çalışmalara ilişkin verileri paylaştı.

Valilikte düzenlenen ve sosyal medya hesaplarından canlı yayımlanan basın toplantısında, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'nın faaliyetleri kamuoyuna aktarıldı. 2025'in ilk 7 ayında herhangi bir terör olayı yaşanmadığını belirten Vali Baruş, kırsalda 101, şehir merkezinde ise 5 operasyon düzenlendiğini açıkladı. FETÖ kapsamında 1 kişi gözaltına alınıp adli kontrolle serbest bırakılırken, DEAŞ ve diğer örgütlerle ilgili işlem yapılmadı. Kişilere karşı işlenen suçlarda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16 düşüş, mal varlığına karşı işlenen suçlarda yüzde 44 azalma görüldü. Ancak cinsel saldırı vakaları yüzde 75 artarken, konut dokunulmazlığının ihlali suçlarında da yükseliş kaydedildi.

Uyuşturucu ile mücadelede 15 operasyon düzenlendi, 14 şüpheli tutuklandı. Operasyonlarda 779 gram metamfetamin, 241 gram esrar ve 116 adet ekstazi hap ele geçirildi. Trafik kontrolleri yüzde 23 arttı, ölümlü kazalar 4'ten 3'e düştü. Ticari taksilere yönelik denetimlerde işlem yapılan araç sayısı yüzde 78 arttı. Düzensiz göçle mücadele kapsamında 4 bin 690 kişi üzerinde kimlik kontrolü yapılırken, 96 düzensiz göçmen yakalandı.

Sokak hayvanları için yeni barınak projelerinin sürdüğü ve dijital kimliklendirme sürecinin yıl sonuna kadar tamamlanması gerektiği belirtildi. Yayla ve mera alanlarındaki kaçak yapılar için yıkım kararlarının yasal sürecin ardından uygulanacağını söyleyen Vali Baruş, bu yapılara hizmet götürülmediğini ve idari para cezalarının kesildiğini vurguladı.

Vali Baruş, "Her şey Gümüşhane'nin huzuru için. Vatandaşlarımızın aileleriyle birlikte mutlu bir yaşam sürmeleri için bütün çabamız bu yönde" dedi. - GÜMÜŞHANE