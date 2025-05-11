Vale klasik araçla kaza yaptı, sahibi sadece bakakaldı

İstanbul'da bir restoranda vale hizmeti sırasında gerçekleşen kazada, geri manevra yapan görevli, bir anda kontrolü kaybedince park halindeki bir araca çarptı.

ARAÇ SAHİBİ KAZAYI ÇARESİZ GÖZLERLE İZLEDİ

Kazanın meydana gelişini anbean izleyen araç sahibi, ellerini başına götürerek büyük üzüntü yaşadı. Kazanın hemen ardından valenin yanına giden araç sahibi, şoke giren valeyi yatıştırmaya çalıştı.

KLASİK ARACIN SADECE TAMPONU EĞİLDİ

Kaza bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansırken, klasik Mercedes'in son sürat çarptığı aracın ciddi hasar aldığı klasik aracın ise sadece tamponunun ezildiği görüldü.

"KAZA ANINDA ADETA KİLİTLENDİ"

Sosyal medya hesabından kazaya ilişkin bir açıklama yapan araç sahibi, "Geçen akşam yemek için gittiğimiz restoranın valesi maalesef son gaz geriye doğru fişek gibi giderek park halindeki bir Vito'ya çarptı... Her ne kadar "gazdan ayağını çeeek" diye bağırmış olsam da genç kardeşimiz adeta kilitlendi. Çok daha büyük bir felaketle olayın sonuçlanmış olmasına şükrederek vale görevi yapan genç kardeşimizi iki araç sahibi olarak yatıştırdık. Böyle araçları aslında valeye vermemek lazım ama benim de boşluğuma geldi dostlar... Ben dersimi aldım. "Amma kıymetli araban varmış." eleştirilerini göze alarak bundan sonra kendim park edeceğim...Vale şirketi zararı karşılayacağını beyan etti. Tesellimiz kimsenin yaralanmamış olması. Sizce ne oldu da vale bu şekilde çarptı?" paylaşımını yaptı.