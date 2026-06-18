Edirne'de üzüm bağında başlayan yangın 200 dekarlık alanı küle çevirdi

Edirne'nin Uzunköprü ilçesi Kırklareli il sınırında bir üzüm bağında çıkan yangın, buğday tarlaları ile ağaçlık ve çalılık alana sıçradı. Yaklaşık 200 dekarlık alanın zarar gördüğü yangın kontrol altına alındı.

Olay, Uzunköprü ilçesine bağlı Sazlımalkoç köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Z.K.'ye ait üzüm bağında henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, etkili olan rüzgarla kısa sürede çevredeki buğday ekili alanlar ile ağaçlık ve çalılık bölgelere yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye Pehlivanköy ve Uzunköprü itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, yaklaşık 150 dekar buğday ekili tarla ile 50 dekar ağaçlık ve çalılık alan zarar gördü.

Olay yeri inceleme ekiplerince yapılan çalışmalarda, yangının başlangıç noktasına yakın bölgede bağ sahibi Z.K.'nin spiral makinesiyle demir boru kestiğinin tespit edildiği, yangının bu işlem sırasında çıkan kıvılcımlardan kaynaklanmış olabileceğinin değerlendirildiği öğrenildi.

Cumhuriyet savcısının talimatıyla olayla ilgili adli tahkikat başlatılırken, şüpheli sıfatıyla ifadesi alınan Z.K.'nin işlemlerinin ardından serbest bırakılacağı belirtildi. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı