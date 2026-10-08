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Uzunköprü'de tekel bayiindeki tartışmada biri yoğun bakımda olmak üzere 2 kişi yaralandı

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Uzunköprü'de tekel bayiindeki tartışmada biri yoğun bakımda olmak üzere 2 kişi yaralandı
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Uzunköprü'de bir tekel bayiinde 22.00'den sonra alkol satışı yapılmaması nedeniyle çıktığı belirtilen kavgada 2 kişi yaralandı. Yaralılardan biri yoğun bakımda entübe tedavi görürken diğeri Uzunköprü Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı ve gözaltına alındı.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde bir tekel bayiinde, gece saat 22.00'den sonra alkol satışı yapılmaması nedeniyle çıktığı belirtilen kavgada 2 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay, 6 Ekim 2026 günü saat 23.40 sıralarında Kavak Mahallesi Topraklık Caddesi üzerindeki bir tekel bayiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iş yeri işletmecisi K.D. (46), oğlu A.D. (20) ile müşteri S.G. (38) arasında, 22.00'den sonra alkol satışı yapılmaması nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine K.D. ve S.G.'nin başlarına İngiliz anahtarıyla vurulduğu ve iki kişinin de yaralandığı bildirildi.

Bir kişi yoğun bakımda

Kavgada ağır yaralanan K.D., bilinci kapalı şekilde Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. K.D.'nin yoğun bakım ünitesinde entübe vaziyette tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Yaralanan S.G. ise Uzunköprü Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. S.G.'nin yapılan doktor muayenesinin ardından kati hekim raporu düzenlendiği belirtildi.

Olayla ilgili S.G., Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı'nın talimatı doğrultusunda 7 Ekim 2026 günü Cumhuriyet Başsavcılığı'nda hazır edilmek üzere gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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