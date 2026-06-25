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Uzunköprü'de trafik magandalarına 347 bin TL ceza

Uzunköprü'de trafik magandalarına 347 bin TL ceza
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Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde drift ve makas atarak trafiği tehlikeye düşüren iki sürücüye toplam 347 bin 719 TL idari para cezası uygulandı. Alkollü olduğu tespit edilen sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.

-Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde drift ve makas atarak trafiği tehlikeye düşüren sürücülere yönelik yapılan denetimlerde toplam 347 bin 719 TL idari para cezası uygulandı.

Uzunköprü ilçesinde 24 Haziran 2026 günü akşam saatlerinde gelen ihbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, drift attığı belirlenen bir aracı Sanayi Işıklı Kavşağı'nda durdurdu. Yapılan kontrolde sürücünün 1.95 promil alkollü olduğu tespit edildi. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) görüntülerinin incelenmesinde aracın 19 Mayıs Caddesi MYO önü, İtfaiye Işıklı Kavşağı ve AKM önünde drift yaptığı, ayrıca makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirlendi. Görüntülerde bir başka aracın da AKM önünde makas attığı tespit edildi.

İlk araç sürücüsüne drift atmak, makas atmak, alkollü araç kullanmak ve sürücü belgesini yanında bulundurmamak maddelerinden 257 bin 719 TL, ikinci araç sürücüsüne ise makas atmaktan 90 bin TL idari para cezası kesildi. Her iki sürücünün de ehliyetlerine geçici süreyle el konulurken, araçları 60 gün süreyle trafikten men edilerek otoparka çekildi.

Ayrıca alkollü olduğu belirlenen sürücü hakkında, trafik güvenliğini tehlikeye soktuğu gerekçesiyle adli işlem başlatıldı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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