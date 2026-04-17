Edirne'de motosikletliye 24 bin 162 TL ceza

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde çevreye rahatsızlık veren abartı egzozlu bir motosiklet sürücüsüne toplam 24 bin 162 TL idari para cezası uygulandı. Motosiklet, muayenesiz trafiğe çıkmak ve kask takmamak gibi suçlardan dolayı trafikten men edildi.

İlçedeki Hüseyin Çorum Sağlık Meslek Lisesi çevresinde güvenlik tedbirleri ve denetimlerini sürdüren güvenlik ekipleri, abartı egzozlu bir motosikleti durdurdu. Yapılan kontrollerde sürücüye; abartı egzoz kullanmak, muayenesiz araçla trafiğe çıkmak ve kask takmamak suçlarından toplam 24 bin 162 TL idari para cezası uygulandı.

Ayrıca motosiklet 30 gün süreyle trafikten men edilerek yediemin otoparkına çekildi. - EDİRNE

