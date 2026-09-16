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Uzunköprü’de 6 Afganistan uyruklu şahıs yakalandı

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Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde polis ekiplerince durumlarından şüphelenilerek durdurulan 6 Afganistan uyruklu şahsın, ülkeye kaçak yollarla girdikleri değerlendirildi.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde polis ekiplerince durumlarından şüphelenilerek durdurulan 6 Afganistan uyruklu şahsın, ülkeye kaçak yollarla girdikleri değerlendirildi.

Edinilen bilgiye göre, 14 Eylül 2026 günü saat 15.30 sıralarında İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yunus Timleri, Havsa-Keşan yolu üzeri Kadın Doğum Kavşağı ile Otogar Kavşağı arasında devriye görevi yaptığı sırada 6 erkek şahsı durdurdu.

Yapılan incelemede Afganistan uyruklu oldukları belirlenen şahısların, kimliklerini belirten herhangi bir belge ibraz edemedikleri tespit edildi. Şahısların ülkeye kaçak yollarla girdikleri değerlendirildi. 6 şahıs hakkında gerekli yasal işlemlere başlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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