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Uzunköprü'de 5 düzensiz göçmen yakalandı, 1 şüpheli gözaltında

Uzunköprü'de 5 düzensiz göçmen yakalandı, 1 şüpheli gözaltında
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Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan uygulamada, bir araçta 4 Afganistan ve 1 Pakistan uyruklu 5 düzensiz göçmen yakalandı. Organizatör olduğu değerlendirilen sürücü gözaltına alınırken, sürücülere 25 bin 758 TL idari para cezası kesildi. Adli tahkikat başlatıldı.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen çalışmada, bir araç içerisinde 4 Afganistan ve 1 Pakistan uyruklu olmak üzere 5 düzensiz göçmen yakalandı. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, 14 Ağustos 2026 tarihinde saat 00.30 sıralarında Uzunköprü ilçesi Çalıköy yolu yol ayrımında, Uzunköprü Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ve 6. Jandarma Trafik Timi ekipleri tarafından müşterek uygulama gerçekleştirildi.

Uygulama sırasında durdurulan araçta yapılan kontrolde, 4 Afganistan ve 1 Pakistan uyruklu olmak üzere toplam 5 düzensiz göçmen tespit edildi. Araç sürücüsü İ.K.'nin göçmenlerin taşınmasında organizatör olduğu değerlendirildi.

Araç sorgusunda otomobilin E.K. adına kayıtlı olduğu belirlenirken, ilgili sürücülere 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında toplam 25 bin 758 TL idari para cezası uygulandı.

Olayla ilgili adli tahkikat başlatılırken, gözaltına alınan şüphelinin Uzunköprü Cumhuriyet Başsavcılığı'na mevcutlu olarak sevk edileceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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