Yurt dışına kaçmak isteyen 32 düzensiz göçmen sınır hattında yakalandı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı köylerde son günlerde güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen denetim ve operasyonlarda toplam 32 düzensiz göçmen yakalandı. Ayrıca göçmen kaçakçılığı yaptığı değerlendirilen bir organizatör gözaltına alındı.

Çakmak köyünde gerçekleştirilen önleyici kolluk devriyesinde 2 Suriye uyruklu düzensiz göçmen yakalanırken, Eskiköy kırsalında yapılan çalışmalarda farklı tarihlerde 5 Irak, 1 Eritre, 2 İran ve 1 Eritre uyruklu olmak üzere toplam 9 düzensiz göçmen tespit edildi.

Saçlımüsellim köyü sınırlarında Hudut Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmada 9 Suriye uyruklu düzensiz göçmen yakalanırken, Kavakayazma köyünde 3 İran, 2 Pakistan ve 1 Afganistan uyruklu olmak üzere 6 düzensiz göçmen, Kurtbey köyünde ise 1 Irak ve 3 Eritre uyruklu olmak üzere 4 düzensiz göçmen yakalandı.

Öte yandan, Kiremitçisalih köyünde Demirköprü Hudut Karakolu ve Uzunköprü Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerinin ortak operasyonunda, göçmen kaçakçılığı yaptığı değerlendirilen bir şahsın kullandığı araç durduruldu. Yapılan kontrolde araç içerisinde 2 İran uyruklu düzensiz göçmen bulundu. Araç sürücüsü hakkında Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla adli işlem başlatılırken, araç yediemin otoparkına çekildi.

Yakalanan düzensiz göçmenlerin tamamının işlemlerinin ardından Edirne Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edileceği bildirildi.

Sınır hattı ve kırsal bölgelerde düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığına yönelik denetimlerin aralıksız sürdürüldüğü öğrenildi. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı