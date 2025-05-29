Uzungöl'de kaybolan Suudi çocuk için 4. gün arama çalışmaları devam ediyor

Uzungöl'de kaybolan Suudi çocuk için 4. gün arama çalışmaları devam ediyor
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Trabzon'un Çaykara ilçesinde Uzungöl'de Haldizen Deresi'ne düşen 9 yaşındaki Suudi çocuk için arama çalışmalarının 4. günüde ekipler yoğun çaba harcıyor. Aile ise çocuklarının bulunmasını bekliyor.

Trabzon'un Çaykara ilçesinin turizm merkezi Uzungöl'de bulunan Haldizen Deresi'ne 26 Mayıs günü su içmek isterken düşen Suudi Arabistan uyruklu 9 yaşındaki Faisal Ramzi Alshaikh'u arama çalışmaları 4. gününde de sürüyor.

Trabzon'un Çaykara ilçesindeki Uzungöl bölgesine ailesi ile gezmeye giden Suudi Arabistan uyruklu Faisal Ramzi Alshaikh (9), 4 gün önce Haldizen Deresi'nin kenarından su içmeye çalıştığı sırada dengesini kaybederek suya düştü. Olayı fark eden baba, paniğe kapılarak çocuğunu kurtarmak için suya atladı. Ancak derenin debisinin yüksek ve akıntının güçlü olması nedeniyle zor anlar yaşayan baba güçlükle kıyıya çıkmayı başardı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, 112 sağlık ekipleri, AFAD, AKUT, UMKE, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve Dalgıç Timi ekipleri sevk edildi. 4 gün önce başlayan arama çalışmalarında şuana kadar sonuç alınamazken, arama çalışmalarına 100'ün üzerinde personel ile 17 araç, 3 iş makinesi ve 3 bot katılıyor. Bölgede ekiplerin iletişimi için 3 mobil baz istasyonu da kurulurken, ailesinin ise üzüntülü bekleyişi sürüyor.

Öte yandan arama çalışmalarında bugün Haldizen Deresi üzerindeki bentlerin ve göletlerin olduğu alanda yoğunlaştırıldı. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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