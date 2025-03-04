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Uzungöl'de Jandarma Sualtı Arama Kurtarma Dalışı

Uzungöl'de Jandarma Sualtı Arama Kurtarma Dalışı
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Trabzon'da Jandarma Sualtı Arama Kurtarma (SAK) Timi, Uzungöl'de 'İrtifa, buz altı ve soğuk su dalışı' gerçekleştirdi. Doğu Karadeniz Bölgesi'nde arama kurtarma timleri sürekli teyakkuzda.

Trabzon'da Jandarma Sualtı Arama Kurtarma (SAK) Timi Uzungöl'de 'İrtifa, buz altı ve soğuk su dalışı' gerçekleştirdi.

Sürekli sel, taşkın, bu baskını ve heyelanlarla gündeme gelen Doğu Karadeniz Bölgesi'nde arama kurtarma timleri de sürekli teyakkuzda. Trabzon İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli Sualtı Arama Kurtarma (SAK) Timi de gerçekleştirdikleri çalışma kapsamında doğu Karadeniz bölgesindeki turizmin gözde merkezlerinden Uzungöl'de 'İrtifa, buz altı ve soğuk su dalışı' gerçekleştirdi. O anlar Jandarma Genel Komutanlığı tarafında da sosyal medya hesabından paylaşıldı. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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