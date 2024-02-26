Uzundere'de göçük: Onlarca ev ve iş yeri zarar gördü

ERZURUM - Erzurum'un Uzundere ilçe merkezinde bulunan sanayi bölgesinde sabaha karşı saat 05.00 civarında meydana gelen göçük, bölgedeki sanayi dükkanları ve üst katlarda yer alan evlerde yıkıma neden oldu.

Uzundere'de bulunan sanayi bölgesinde sabaha karşı saat 05.00 civarında meydana gelen göçük, bölgedeki iş yerleri ve üst katlardaki evlerde yıkıma neden oldu. Olayın meydana geldiği saatlerde evlerinde uyuyan vatandaşlar, büyük bir gürültüyle uyanarak aniden ortaya çıkan tehlike karşısında evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Göçük sebebiyle yıkılan kayalar, ev ve iş yerlerinin duvarlarına çarparak ciddi hasarlara yol açtı. Duvarlarda oluşan çatlaklar, pencerelerin kırılması ve kaya parçalarının evlere girmesi sonucunda çevredeki yapılar güvenlik açısından risk altına girdi. Vatandaşlar, yaşadıkları korku dolu anların ardından güvenli bir yer arayışında, evlerinden uzaklaşmak zorunda kaldı.

Evleri ve iş yerleri zarar gören vatandaşlar, tehlikenin adeta geliyorum dediğini belirterek göçük sırasında canlarını zor kurtardıklarını söyledi.