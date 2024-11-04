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Uzun namlulu silahlarla saldırı planlayan iki kişi son anda yakalandı

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Adana'da motosikletli polislerin dur ihtarına uymayan iki kişi yaşanan kovalamacanın ardından yakalandı. Üzerinden uzun namlulu silahlar ele geçirilen şüphelilerin saldırı hazırlığında olduğu belirtildi.

Adana'da motosikletli iki şüpheli uzun namlulu silahlı saldırı düzenlenmeye gittiği sırada yunus ekipleri tarafından yakalandı.

UZUN NAMLULU SİLAHLARLA SALDIRI DÜZENLEYECEKLERDİ

Olay, 31 Ekim günü Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi ara sokaklarında meydana geldi. İddiaya göre, Hakan H. montunun içine koyduğu uzun namlulu silahla arkadaşı Muhammet Metin E. idaresinde motosikletle silahlı saldırı düzenlemeye gitti. Bu sırada asayiş şube müdürlüğüne bağlı motosikletli polis timleri amirliği ekipleri, şahıslardan şüphelenip durdurmak istedi. Polislerin dur ihtarına uymayan şahıslar kaçtı.

POLİSLERE YAKALANDILAR

Yaşanan kovalamaca sonucu yunus polisleri, motosikletli her iki şüpheliyi yakalarken uzun namlulu silah ele geçirdi. Şüpheliler gasp büro amirliğine teslim edildi. Silahlı saldırı yapacağı öne görülen şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Her iki şüphelide çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Uzun namlulu silahlarla saldırı planlayan iki kişi son anda yakalandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SÜLEYMAN CENK İDAYE - 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıBARBAROS:

Umarım o namlu yeterince uzundur.

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