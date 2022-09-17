Son dakika haber... Üzüm satmak için geldi, çıkan silahlı kavgada hayatını kaybetti

Üzüm satmak için geldi, çıkan silahlı kavgada hayatını kaybetti

KİLİS - Kilis'te husumetliler arasında pazarda dün çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralanmıştı. Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 64 yaşındaki Müddet Özkan'ın pazara üzüm satmaya geldiği ve konuyla alakasının olmadığı öğrenildi.

Dün akşam saatlerinde Mahallesi Çengel Pazarının bulunduğu yere motosiklet ile gelen 2 kişi aralarında husumet bulunan H.Y'ye ateş açtı. Bu esnada olayla ilgisi olmayan üzüm satmak için pazara gelen Müddet Özkan ile A.B. ve H.Y. yaralandı. Kilis Devlet Hastanesine kaldırılan Müddet Özkan, yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Müddet Özkan ile A.B'nin olayla ilgisi olmadığı, pazara üzüm satmak için geldiği öğrenildi. Olayda kullanılan av tüfeği ile birlikte İ.A. gözaltına alındı. 1 kişinin de yakalanması için çalışma başlatıldı.