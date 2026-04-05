Uzman ekipten çığ bölgesinde inceleme: 95 gündür kayıp çoban için arama şartları oluşmadı

Güncelleme:
Artvin'de 4 kişilik çığ uzmanı ve 7 kişilik arama kurtarma ekiplerinin yaptığı incelemelere rağmen, çığ felaketinin üzerinden 95 gün geçmesine rağmen bölgede devam eden risk nedeniyle kayıp çoban için arama çalışmalarına yeniden başlanamadı.

Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı Zekeriya köyünde 31 Aralık 2025'te meydana gelen çığ felaketinin ardından 95 gündür kayıp olan çoban için bölgede inceleme yapan uzman ekip, arama çalışmalarının yeniden başlatılmasına uygun şartların oluşmadığını belirledi.

Erzurum AFAD'dan 4 kişilik çığ uzmanı ile Artvin AFAD'dan 7 kişilik arama kurtarma ekibi olmak üzere toplam 11 personel tarafından çığ bölgesinde teknik inceleme gerçekleştirildi. Personel güvenliği açısından yapılan gözlemsel etüt ve kar rasatı çalışmalarında, alandaki çığ riskinin devam ettiği tespit edildi. Yapılan incelemeler sonucunda, mevcut şartlarda sahada arama çalışması yürütülmesinin uygun olmadığı ifade edildi. Ekiplerin bölgede günlük gözlem ve değerlendirme çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Çığ felaketinin ardından başlatılan arama çalışmaları, olayın 4'üncü gününde çığ riski ve olumsuz hava şartları nedeniyle durdurulmuştu. Aradan geçen 95 güne rağmen kayıp çoban Bülent Gezer'e henüz ulaşılamadı. - ARTVİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
MHP, İstanbul il teşkilatı ile 39 ilçe teşkilatını feshetti

MHP'de İstanbul depremi! İl ve ilçe teşkilatları komple feshedildi

Ateşkes ilk kez masada! Plan sunuldu, İran'dan jet yanıt geldi

Ateşkes ilk kez masada! Plan sunuldu, İran'dan jet yanıt geldi
Ateşkes konuşulurken İran'ın kritik ismi öldürüldü

Ateşkes konuşulurken İran'ın kritik ismi öldürüldü
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Savaşın gölgesindeki dansıyla gündem oldu! Türklere bir mesajı var

Savaşın gölgesindeki dansıyla gündem oldu! Türklere bir mesajı var
Seray Kaya yeni filmi için pole dansı eğitimi aldı

Cesur prova! Yeni filmi için direk dansı yaptı
Penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcular derbiye damga vuran pozisyonunda hemfikir oldu

Ülkenin konuştuğu pozisyona son noktayı koydular

Yiğit Özşener’e Saba Tümer’den dikkat çeken sözler: Sesin çok seksi

Saba Tümer ünlü oyuncunun sesine dayanamadı: Çok seksi
Savaşın gölgesindeki dansıyla gündem oldu! Türklere bir mesajı var

Savaşın gölgesindeki dansıyla gündem oldu! Türklere bir mesajı var
Yıldız futbolcu kendisinden 17 yaş büyük kadınla aşk yaşıyor

Yıldız futbolcu kendisinden 17 yaş büyük kadınla aşk yaşıyor
Melissa Vargas'tan Zehra Güneş'e şarkılı gönderme

İpler tamamen koptu! Yapılan gönderme bomba