Uzman ekipten çığ bölgesinde inceleme: 95 gündür kayıp çoban için arama şartları oluşmadı

Artvin'de 4 kişilik çığ uzmanı ve 7 kişilik arama kurtarma ekiplerinin yaptığı incelemelere rağmen, çığ felaketinin üzerinden 95 gün geçmesine rağmen bölgede devam eden risk nedeniyle kayıp çoban için arama çalışmalarına yeniden başlanamadı.

Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı Zekeriya köyünde 31 Aralık 2025'te meydana gelen çığ felaketinin ardından 95 gündür kayıp olan çoban için bölgede inceleme yapan uzman ekip, arama çalışmalarının yeniden başlatılmasına uygun şartların oluşmadığını belirledi.

Erzurum AFAD'dan 4 kişilik çığ uzmanı ile Artvin AFAD'dan 7 kişilik arama kurtarma ekibi olmak üzere toplam 11 personel tarafından çığ bölgesinde teknik inceleme gerçekleştirildi. Personel güvenliği açısından yapılan gözlemsel etüt ve kar rasatı çalışmalarında, alandaki çığ riskinin devam ettiği tespit edildi. Yapılan incelemeler sonucunda, mevcut şartlarda sahada arama çalışması yürütülmesinin uygun olmadığı ifade edildi. Ekiplerin bölgede günlük gözlem ve değerlendirme çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Çığ felaketinin ardından başlatılan arama çalışmaları, olayın 4'üncü gününde çığ riski ve olumsuz hava şartları nedeniyle durdurulmuştu. Aradan geçen 95 güne rağmen kayıp çoban Bülent Gezer'e henüz ulaşılamadı. - ARTVİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı