Uzman çavuşun acı sonu! İzne gittiği memleketinde feci şekilde can verdi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Uzman çavuşun acı sonu! İzne gittiği memleketinde feci şekilde can verdi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Uzman çavuşun acı sonu! İzne gittiği memleketinde feci şekilde can verdi

Ordu'nun Korgan ilçesine izne gelen uzman çavuş, geçirdiği traktör kazasında hayatını kaybetti.

Korgan ilçesi Çiftlik Mahallesi Sırakirazlar Kümeevleri mevkisinde Ferdi Yardım (25) yönetimindeki traktör, fındık bahçesine devrildi.

ALT YOLA KADAR YUVARLANDI

Yamaç olan bahçede devrilerek alt yolda duran traktördeki Ferdi Yardım ağır yaralandı. Yardım, 112 acil servis ekipleri tarafından Korgan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradaki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Uzman çavuş traktör kazasında öldü

İZNE GELMİŞTİ

2 çocuk babası Ferdi Yardım'ın Konya'da uzman çavuş olarak görev yaptığı ve memleketine izine geldiği öğrenildi. -

Uzman çavuşun acı sonu! İzne gittiği memleketinde feci şekilde can verdi

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Traktör, Korgan, Çavuş, Ordu, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title