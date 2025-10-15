Haberler

Uyuşturucu ile yakalanan uzman çavuş tutuklandı

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Uyuşturucu ile yakalanan uzman çavuş tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kars Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Sarıkamış ilçesinde gerçekleştirilen şok uygulamada durdurulan bir araçta yapılan aramada, 36,33 gram metamfetamin ve 3,15 gram bonzai ele geçirildi. Araç sürücüsü olan uzman çavuş S.A. (36) gözaltına alınarak çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kars'ta yapılan yol uygulamasında uzman çavuşun aracında 36,33 gram metamfetamin ve 3,15 gram bonzai ele geçirildi. Gözaltına alınan uzman çavuş, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

40 GRAM UYUŞTURUCU YAKALANDI

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Sarıkamış ilçesinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan yol uygulamasında şüphe üzerine bir araç durduruldu. Araç sürücüsünün şüpheli hareketlerde bulunması üzerine, şahsın üzerinde ve aracında arama yapıldı. Yapılan aramalarda 2 parça halinde toplam 36,33 gram metamfetamin ile 3,15 gram bonzai maddesi ele geçirildi.

UZMAN ÇAVUŞ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan ve uzman çavuş olduğu öğrenilen S.A. (36) emniyetteki işlemlerinin ardından "TCK 188 - Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak" suçundan adliyeye sevk edildi. S.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kars Emniyet Müdürlüğü'nün uyuşturucu madde suçlarına karşı mücadelesinin etkin bir şekilde artarak devam edeceği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
MHP'li vekilin sözlerine kızan Türkeş'in kızı, salonu terk etti

MHP'li vekilin sözlerine kızan Türkeş'in kızı, salonu terk etti
İsrail bugün Refah Sınır Kapısı'nı açıyor! Gazze'ye 600 yardım kamyonu girecek

Beklenen gün geldi çattı! Bu kapının açılması an meselesi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD'den uyuşturucu kaçakçılığı yapılan tekneye saldırı! 6 kişi hayatını kaybetti

Trump ülkeyi gözüne kestirdi! ABD ordusundan ölümcül saldırı
Yunanistan'a kaçarken yakalanan Ünsal Ban bu kez kaçtı

Yurt dışı yasağıyla serbest bırakılan Ünsal Ban kaçtı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.