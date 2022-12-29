Üzerine çaydanlık devrilen bebek hayatını kaybetti 3. Sayfa Haberleri Samsun'da üzerine sıcak su dolu çaydanlık devrilen 11 aylık bebek, hastanede 40 gün süren yaşam mücadelesinin ardından bugün hayatını kaybetti. Samsun'un İlkadım ilçesi Çatalarmut Mahallesi'nde edinilen bilgiye göre, annesi evde temizlik yaparken yattığı yerin yanındaki masada bulunan sıcak su dolu çaydanlık üzerine devrilen 11 aylık Hülya Kılavuz yanarak yaralandı. YAŞAM MÜCADELESİNİ 40 GÜN SORA KAYBETTİ Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralı bebek, 40 gün süren hayat mücadelesini kaybetti. Bebeğin ölümü ailesini gözyaşına boğdu. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa İlkadım Samsun 3. Sayfa Haberler

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