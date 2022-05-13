Mesai saatinde dehşeti yaşadı! Üzerine asit püsküren işçinin bedeninin yüzde 60'ı yandı - Haberler

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Mesai saatinde dehşeti yaşadı! Üzerine asit püsküren işçinin bedeninin yüzde 60'ı yandı

Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında çalışan Ömer Güne, kumaşlar için kullanılan kostik kimyasal maddenin bulunduğu kazanın kapağını açınca, kazandan püsküren potasyum hidroksit asit üzerine sıçradı. Mesai arkadaşlarının suyla yıkaması nedeniyle asidin reaksiyona uğradığı öğrenilen Güne'nin vücudunun yüzde 60'nda 2'nci derece yanık olduğu öğrenildi.

Fabrikada çalışan Ömer Güne, kumaşlar için kullanılan kostik kimyasal maddenin bulunduğu kazanın kapağını açtı. Kazadan püsküren potasyum hidroksit asit işçinin vücuduna sıçradı. Yüzünde ve vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan işçi yaralandı. Olayı gören işçiler, acı içinde kıvranan Güne'yi suyla yıkayınca, asit reaksiyona uğradı.

VÜCUDUNUN YÜZDE 60'I YANDI

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipler, Ömer Güne'yi İnegöl Devlet Hastanesine kaldırdı. Vücudunun yüzde 60'ında 2'nci derece yanık olduğu öğrenilen Güne, yanık ünitesinde tedavi altına alındı.

POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

Olayın ardından AFAD'a bağlı Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik Nükleer (KBRN) ekibi, hastaneye gelerek incelemelerde bulundu. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturmaya başladı.

Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kimyasal, İnegöl, Bursa, işçi, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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