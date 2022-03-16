Üzerinden uyuşturucu çıkan şahıstan ilginç savunma Açıklaması - Haberler

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Üzerinden uyuşturucu çıkan şahıstan ilginç savunma Açıklaması

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Üzerinden uyuşturucu çıkan şahıstan ilginç savunma Açıklaması

Afyonkarahisar'da jandarma ekiplerine cebinde kenevir tohumu ve metamfetamin ile yakalanan şahıs, "Kenevir tohumlarını güvercinleri çiftleştirmek için kullanıyordum" diyerek kendini savundu.

Afyonkarahisar'da jandarma ekiplerine cebinde kenevir tohumu ve metamfetamin ile yakalanan şahıs, "Kenevir tohumlarını güvercinleri çiftleştirmek için kullanıyordum" diyerek kendini savundu.

Edinilen bilgilere göre, B.U. isimli şahsın uyuşturucu madde bulundurduğu ihbarını alan jandarma ekipleri harekete geçti. Şahsı yakalayarak gözaltına alan ekipler şüphelinin üzerinde yaptığı aramada ise 6 gram metamfetamin, 10 gram kenevir tohumu ve 30 santimetre uzunluğunda ekmek bıçağı ele geçirdi. Olayın ardından şahıs hakkında idari işlem yapıldığı belirtildi.

Olay sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yaparak kendini savunan B.U., "Olay doğru değildir, üzerinde -3 gram olarak üzerimden metamfetamin çıkıyor yani 1 gram bile değil. Ayrıca aramada üstümden 6-7 tane kenevir tohumu çıktı. Tohumlarımı güvercinlerimi çiftleştirmek için yanımda bulundurdum. Bıçağı da kendi elimle jandarmaya teslim ettim" ifadelerini kullandı. - AFYONKARAHİSAR

Üzerinden uyuşturucu çıkan şahıstan ilginç savunma Açıklaması

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Metamfetamin, Uyuşturucu, Jandarma, Kenevir, 3. Sayfa, Haberler

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