Uzaklaştırma kararı biter bitmez sokak ortasında kurşun yağdırdı

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde Boğazköy, İstiklal Mahallesi'nde dün saat 18.00 sıralarında dehşet yaşandı. Serdar H. (42) daha önce dini nikahla birlikte yaşadığı Zeliha Ç'ye (30) sokak ortasında kurşun yağdırdıktan sonra kaçtı.

VÜCUDUNA 13 KURŞUN İSABET ETTİ

Zeliha Ç'nin vücuduna 13 kurşun isabet etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Zeliha Ç, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Zeliha Ç'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

UZAKLAŞTIRMA KARARI 1 GÜN ÖNCE BİTMİŞ

Öte yandan Zeliha Ç'nin, Serdar H. için uzaklaştırma kararı aldırdığı ve saldırının bu kararın sona ermesinden 1 gün sonra gerçekleştiği ortaya çıktı. Olayın Zeliha Ç'nin evine yaklaşık 500 metre mesafede yaşandığı belirtildi. Polisin kaçan saldırgan Serdar H'nin yakalanması için başlattığı çalışmalar sürüyor.