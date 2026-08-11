Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama
Samsun’da uyuşturucu ticaretinden gözaltına alınan bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Samsun'da uyuşturucu ticaretinden gözaltına alınan bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İlkadım ilçesinde A.G'nin (38) ikametinde arama yapıldı. Aramada 105 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 26 adet sentetik ecza ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan A.G., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı