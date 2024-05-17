Uyuşturucuyla yakalanan kadın tutuklandı

SAMSUN - Samsun'da uyuşturucuyla yakalanan kadın çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesi Samsun-Ankara karayolunda D.F.adlı kadının idaresindeki otomobilde, kadının üzerinde ve Atakum ilçesinde kaldığı apartta arama yaptı. Yapılan aramalarda 58,19 gram metamfetamin, 0,24 gram kokain, 6 adet sentetik ecza, 1 adet hassas terazi ve 1 adet uyuşturucu madde kullanım aparatı ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan D.F. adlı kadın "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren D.F. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.