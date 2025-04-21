AK Parti Sözcüsü Çelik: Bu ay içinde yeni gelişmeler olabilir

Öcalan'ın çağrısıyla ilgili AK Parti tarih verdi
İmralı heyetinden Bakan Tunç'a randevu talebi: Pervin Buldan yer almayacak

İmralı heyetinden Bakan Tunç'a randevu talebi
İtirafçı Murat Abbas'tan Murat Ongun'u zora sokacak ifade

İtirafçı müdürden 4 sayfalık ifade! Sözleri o ismi çok zora sokacak
İznik'te Papa Francis için lokma döktürdüler

1 ay sonra ziyaret edeceği ilçede büyük keder! Adına lokma döktürdüler

Uyuşturucu Tohumlarını Ekme Girişimi Engellendi

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bingöl'ün Genç ilçesinde 5 kişi, karton bardaklara yerleştirdikleri uyuşturucu tohumlarını ekmeye çalışırken yakalandı. Operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Karton bardağa yerleştirdikleri uyuşturucu tohumlarını ekmeye çalıştılar

BİNGÖL - Bingöl'ün Genç ilçesinde 5 şahıs, karton bardak içerisine tohumlandırdıkları Hint kenevirlerini ekmeye çalışırken yakalandı.

Bingöl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü genç büro Amirliğince uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti ve kullanımını engellemek amacıyla çalışma gerçekleştirdi. Çalışmalar neticesinde 5 şüpheli şahsın karton bardak içerisinde tohumlandırılmış oldukları Hint kenevirlerini ekmeye çalıştıkları belirlendi. Çalışmalar neticesinde şahısların kimlikleri tespit edildi. Operasyonda 1.95 gram toz esrar, hassas terazi, Hint keneviri ekiminde kullandıkları değerlendirilen kenevir tohumları, bitki toprakları ve tarım malzemeleri ile birlikte 53.19 gram toz esrar maddesi ele geçirildi.

5 şüpheli hakkında adli işlemlere başlandığı belirtildi.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / REMZİ BURULDAY - 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.