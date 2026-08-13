Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Bin 629 Hap Ele Geçirildi, Şüpheli Tutuklandı
Samsun’un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 bin 629 adet sentetik ecza ile ruhsatsız tüfek ele geçirilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 bin 629 adet sentetik ecza ile ruhsatsız tüfek ele geçirilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İlkadım ilçesinde D.C.E. (28) isimli şahsın ikametinde arama yapıldı. Aramada, 2 bin 629 adet sentetik ecza ile 1 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi.
Gözaltına alınarak hakkında adli işlem başlatılan D.C.E., bugün narkotik polisi tarafından Samsun Adliyesine sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece uyuşturucu ticareti suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.