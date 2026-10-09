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Uyuşturucu ticareti yaparken yakalanan şüpheli 22 yıl 6 ay 5 gün hapisle aranıyordu

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Uyuşturucu ticareti yaparken yakalanan şüpheli 22 yıl 6 ay 5 gün hapisle aranıyordu
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İzmir'de uyuşturucu ticareti yaparken suçüstü yakalanan şüphelinin, hırsızlık ve cezaevinden kaçma suçlarından 22 yıl 6 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı. Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İzmir'de polis ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yaparken suçüstü yakalanan şüphelinin, hırsızlık ve cezaevinden kaçma suçlarından 22 yıl 6 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığını tespit ettikleri Y.E. (38) isimli şüpheliyi düzenledikleri takiple suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüphelinin yapılan detaylı kimlik sorgulamasında, 'Hırsızlık' ve 'Tutuklu/Hükümlünün Kaçması' suçlarından toplam 22 yıl 6 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve arandığı tespit edildi.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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