Uyuşturucu Ticareti Yapan Şüphelilere Baskın: Bir Tutuklama

Aydın'ın İncirliova ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 3 şüphelinin evine baskın yapıldı. Gözaltına alınan şüphelilerden biri tutuklanırken tutuklanan A.E.'nin bir buçuk ay önce cezaevinden çıktığı ortaya çıktı.

İncirliova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen A.E.(31), G.E.(33) ve N.E.(30) isimli şüphelilerin adreslerine baskın yaptı. Şüphelilerin evinde arama yapıldı. A.E.'nin evinde 53 gram metamfetamin, G.E. ve N.E.'nin ikametinde yapılan aramada ise 18,90 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. A.E.'nin bir cep telefonuna el konuldu. Gözaltına alınan 3 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. A.E.'nin 19, G.E.'nin 29 suç kaydının olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler, Aydın Adliyesi'ne sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemede A.E. uyuşturucu madde satışı yapmaktan dolayı tutuklanarak ceza evine gönderildi. Diğer şüphelilerin ise serbest bırakıldığı öğrenildi. Ayrıca A.E.'nin bir buçuk ay önce aynı suçtan yattığı ceza evinden çıktığı öğrenildi. - AYDIN