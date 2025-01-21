Üye Girişi
Haberler
Bolu'da otel yangınında hayatını kaybedenlerin sayısı 66'ya yükseldi

Otel yangınında hayatını kaybedenlerin sayısı 66'ya yükseldi
Turizm Bakanı Ersoy'a açıkça soruldu: Yanan otelde yangın merdiveni var mıydı?

Turizm Bakanı'na açıkça soruldu: Otelde yangın merdiveni var mıydı?
Bolu'daki yangından kahreden detaylar: Battaniye getirin, bebeğimi atacağım

Yangından kahreden detaylar: Battaniye getirin, bebeğimi atacağım
66 kişinin can verdiği otelin yorum sayfaları facianın geleceğini haber vermiş

Otelin yorum sayfaları facianın geleceğini haber vermiş

Uyuşturucu Ticareti Yapan Şüphelilere Baskın: Bir Tutuklama

Uyuşturucu Ticareti Yapan Şüphelilere Baskın: Bir Tutuklama
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın İncirliova ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alındı. A.E. tutuklanırken, diğer iki şüpheli serbest bırakıldı. A.E.'nin bir buçuk ay önce cezaevinden çıktığı öğrenildi.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 3 şüphelinin evine baskın yapıldı. Gözaltına alınan şüphelilerden biri tutuklanırken tutuklanan A.E.'nin bir buçuk ay önce cezaevinden çıktığı ortaya çıktı.

İncirliova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen A.E.(31), G.E.(33) ve N.E.(30) isimli şüphelilerin adreslerine baskın yaptı. Şüphelilerin evinde arama yapıldı. A.E.'nin evinde 53 gram metamfetamin, G.E. ve N.E.'nin ikametinde yapılan aramada ise 18,90 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. A.E.'nin bir cep telefonuna el konuldu. Gözaltına alınan 3 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. A.E.'nin 19, G.E.'nin 29 suç kaydının olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler, Aydın Adliyesi'ne sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemede A.E. uyuşturucu madde satışı yapmaktan dolayı tutuklanarak ceza evine gönderildi. Diğer şüphelilerin ise serbest bırakıldığı öğrenildi. Ayrıca A.E.'nin bir buçuk ay önce aynı suçtan yattığı ceza evinden çıktığı öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Yabancılar en çok o kentlerden ev alıyor
img

Turizm Bakanı'na açıkça soruldu: Otelde yangın merdiveni var mıydı?
img

Gözaltına alınmıştı! Ümit Özdağ iki ayrı suçtan ifade verecek
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ümit Özdağ adliyeye sevk edildi

Gözaltına alınan Ümit Özdağ ile ilgili yeni gelişme
İYİ Parti'den istifa eden Kürşad Zorlu AK Parti rozetini taktı

AK Parti'ye katıldı, ilk mesajını Atatürk'ün sözüyle verdi
MHK'den flaş karar: İki hakemin Süper Lig defteri kapandı

İkisinin de Süper Lig defteri kapandı
Yıldız futbolcu beş escortla otelde yakalandı

İşte yıldız futbolcunun 5 escortla otelden çıktığı anlar
Mahsun Kırmızıgül Kartalkaya'daki yangın faciasını anlattı: Can pazarı yaşanıyordu

Mahsun Kırmızıgül Kartalkaya'daki yangın faciasını anlattı!
66 kişiye mezar olan otel tek gecelik fiyatıyla gündem oldu

66 kişiye mezar olan otel tek gecelik fiyatıyla gündem oldu

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.