Iğdır'da JASAT'tan operasyon: 10 yıl 8 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, hakkında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan çalışmalar neticesinde, "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan aranan ve hakkında toplam 10 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.E. isimli şahıs Iğdır'da yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Mahkemece tutuklanan F.E., Iğdır S Tipi Kapalı Cezaevi İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı