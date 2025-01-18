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Uyuşturucu Ticareti Yapan Şahıs 10 Yıl 5 Ay Hapis Cezasıyla Yakalandı

Uyuşturucu Ticareti Yapan Şahıs 10 Yıl 5 Ay Hapis Cezasıyla Yakalandı
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Afyonkarahisar'da, jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti suçundan 10 yıl 5 ay hapis cezası ile aranan şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.

Afyonkarahisar'da uyuşturucu madde ticareti suçundan 10 yıl 5 ay hapis cezasıyla aranan şahsı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, JASAT ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Yapılan inceleme sonrası Ö.S. isimli şahsın uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 10 yıl 5 ay hapis cezasıyla arandığını belirledi. JASAT ekipleri daha sonra şahsı Salar beldesinde saklandığı yerde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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