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Uyuşturucu Ticareti Yapan İki Kişi Tutuklandı

Uyuşturucu Ticareti Yapan İki Kişi Tutuklandı
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Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde uyuşturucu sattığı iddia edilen C.Ç. ve U.D. tutuklandı. Yapılan aramalarda metanfetamin ve sentetik ecza ele geçirildi.

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde uyuşturucu sattığı öne sürülen 2 kişi tutuklandı.

Babaeski İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde satıldığı yönünde aldığı ihbar üzerine harekete geçti. Polis ekipleri tarafından tarafından yapılan çalışmalarda C.Ç. isimli şahsın uyuşturucu madde sattığı tespit edildi.

Cumhuriyet savcısının talimatı ile şüphelinin kaldığı otelde ve ikametinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda; 20,08 gram metanfetamin, 103 adet sentetik ecza, 3 adet payp ve 1 adet uyuşturucu içme düzeneği ele geçirildi.

Gözaltına alınan C.Ç.İ. ve U.D. isimli şahıslar, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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