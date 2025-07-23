Uyuşturucu Ticareti Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

Afyonkarahisar'da uyuşturucu ticareti suçundan hapis cezasıyla aranan şahıs polisin takibi sonrası yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan incelemelerde H.K., isimli şahsın uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası ile arandığı tespit edildi. Ardından polis yaptığı başarılı takibin ardından şüpheliyi kent merkezinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR