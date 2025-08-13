Uyuşturucu Ticareti Suçundan Aranan Şahıs Kars'ta Yakalandı
Kars'ta hakkında kesinleşmiş 22 yıl hapis cezası bulunan T.O. isimli şahıs, narkotik ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı ve tutuklandı.
Kars'ta hakkında uyuşturucu ticareti suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi saklandığı evinde yakalandı.
Kars Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde 1 ikametgaha operasyon düzenlendi.
Düzenlenen operasyonda hakkında "TCK-188 Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak" suçundan 22 yıl 8 ay 6 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.O. (33) yakalanarak gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen T.O. buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. T.O. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KARS
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa