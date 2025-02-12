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Uyuşturucu Ticareti Suçundan Aranan Şahıs Gaziantep'te Yakalandı

Uyuşturucu Ticareti Suçundan Aranan Şahıs Gaziantep'te Yakalandı
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Gaziantep'te uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti suçundan 18 yıl hapis cezası bulunan A.U. isimli şahıs, Nizip'te düzenlenen operasyonda yakalandı ve tutuklandı.

Gaziantep'te uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan hakkında 18 yıl kesinleşmiş cezası buluna bulunan şahıs yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar neticesinde, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan hakkında 18 yıl kesinleşmiş cezası buluna bulunan A.U. isimli şahıs, Nizip ilçesinde saklandığı adrese yapılan operasyonla gözaltına alındı.

Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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