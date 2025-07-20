Uyuşturucu Ticareti Suçundan Aranan Şahıs Datça'da Yakalandı
Datça ilçesinde uyuşturucu madde ticareti suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.S., jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı ve tutuklandı.
Datça ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapma ve sağlama suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 24 yaşındaki M.S., jandarmanın operasyonu ile yakalandı.
Muğla İl Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonucu, hakkında; 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan 15 yıl, 7 ay, 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan M.S., Datça İlçesi Kızlan Mahallesinde yapılan operasyon ile yakalandı.
Yakalanan M.S., çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - MUĞLA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa